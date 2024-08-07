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أحمد جودة - القاهرة - تأهل العداء الجزائري جمال سجاتي، بسهولة، اليوم الأربعاء، إلى قبل نهائي سباق 800 متر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الجزائري سجاتي يتأهل بسهولة لقبل نهائي سباق 800 متر

وحقق سجاتي المركز الأول في المجموعة التصفوية الرابعة بتوقيت دقيقة و45 ثانية و84 جزءا من الثانية.

وسجل سجاتي ثالث أسرع زمن في التصفيات لسباق 800 متر.

وفي المقابل، فشل العداء الجزائري محمد علي قواند، في التأهل مباشرة إلى قبل نهائي السباق.

وحقق قواند المركز السابع في المجموعة التصفوية الثانية بعدما أنهى السباق في زمن بلغ دقيقة و47 ثانية و34 جزءا من الثانية.

كما احتل العداء الجزائري سليمان مولا المركز الأخير بالمجموعة التصفوية السادسة والأخيرة لسباق 800.

وسجل مولا، زمنا بلغ دقيقة و46 ثانية و71 جزءا من الثانية.

وسيخوض مولا غدا الخميس، سباق الترضية في محاولة لبلوغ قبل النهائي المقرر بعد غد الجمعة، شأنه شأن مواطنه محمد علي قواند.

وتأهل الكيني إمانويل وانيوني لقبل النهائي بعدما سجل أسرع زمن في تصفيات سباق 800 متر للرجال.

وسجل وانيوني، الذي يعد واحدا من أكثر العدائين في سباق 100 متر ثباتا على المستوى، زمنا بلغ دقيقة و64ر44 ثانية. وتأهل الثنائي الإيطالي كاتلين تيكوسيانو والإسباني محمد عطاوي لقبل النهائي بعدما سجلا ثاني وثالث أسرع زمنين.

وتأهل أيضا الكندي ماركو أورب، بطل العالم لقبل النهائي.