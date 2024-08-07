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أحمد جودة - القاهرة - أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء، قائد المنتخب الإسباني ألفارو موراتا وزميله لاعب الوسط رودري لمباراةٍ واحدة، لترديدهما هتاف "جبل طارق إسبانية"، خلال الاحتفالات في مدريد بالفوز بلقب كأس أوروبا 2024.

إيقاف موراتا ورودري بسبب هتاف مسيء لجبل طارق

وردّد اللاعبان المتوّجان باللقب الأوروبي بعد الفوز على إنجلترا 2-1 في النهائي في 14 يوليو، الهتاف عبر الميكروفون، وذلك في اليوم التالي من المباراة في ساحة سيبيليس حيث تجمّع جمهور "لا روخا".

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد "إيقاف اللاعبَين للمباراة المقبلة" بسبب "انتهاك القواعد الأساسية للآداب واستخدام الأحداث الرياضية لتقديم مطالب ذات طبيعة غير رياضية"، كما "الإضرار بصورة كرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

جبل طارق هو إقليم يقع في أقصى جنوب إسبانيا ويتبع للتاج البريطاني منذ بداية القرن الثامن عشر.

و "رحّبت" حكومة جبل طارق بقرار "ويفا" في بيان، مُدينةً الهتاف "المسيء والتمييزي"، معتبرةً أن "كرة القدم يجب أن تكون مناسبة لتعزيز السلام وليس لنقل رسائل سياسية وتمييزية".

وعلّق رئيس الوزراء فابيان بيكاردو "جبل طارق ينتمي إلى أهل البلد ولا يمكن لأي هتاف تغيير ذلك".