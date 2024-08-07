نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تعاقد مانشستر يونايتد مع دي يونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فرينكي دي يونج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويهتم مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج، المدير الفني للفريق بتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل المنافسة بقوة في الموسم الجديد على الألقاب المختلفة.

ووضع مانشستر يونايتد نجم برشلونة دي يونج على رأس اهتمامته من أجل التعاقد معه هذا الصيف لتدعيم صفوف الشياطين الحمر.

تطورات تعاقد مانشستر يونايتد مع دي يونج

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا جديدًا إلى إدارة الفريق الكتالوني للحصول على خدمات دي يونج هذا الصيف.

وشددت التقارير على أن اليونايتد مستعد لإتمام صفقة التعاقد مع فرينكي دي يونج مقابل 30-40 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن لا يرفض برشلونة هذا العرض، في ظل معناته من الأزمة المالية التي تهدده من القيام بالصفقات المميزة التي يحلم بها.

