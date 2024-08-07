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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تعليمات لإدارة النادي، بتوفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة.

يأتي ذلك في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به الجماهير لدعم الفريق.

أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة فريق الكرة أمام سموحة

يبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد الثانية عشرة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقة الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.