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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اللاعب الذي قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الاعتماد عليه خلال الفترة القادمة بدلًا من توني كروس.

أنشيلوتي يُحدد بديل كروس في ريال مدريد

وانتشرت العديد من التكهنات خلال الساعات القليلة الماضية والتي تتحدث عن من سيكون بديل كروس الذي علق حذائه خلال الفترة القادمة مع الملكي.

وذكرت صحيفة "ريليفو"، أن كارلو أنشيلوتي يرغب في أن يكرر ذات الأسلوب الذي اتبعه مع توني كروس مع لاعبه لوكا مودريتش الفترة القادمة.

ويريد أنشيلوتي أن يعتمد على مودريتش كلاعب محور، خلال الموسم الجديد والذي سينطلق الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن ريال مدريد فاز على تشيلسي الإنجليزي صباح اليوم وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بهدفين مقابل هدف وحيد.