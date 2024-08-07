نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجيرو ميكالي يعلق على مواجهة مصر أمام المغرب في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره المغرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال ميكالي: "سيكون من دواعي سروري الكبير الفوز بميدالية أخرى مع بلد آخر، وسأقاتل على البرونزية مع مصر وسيكون ذلك فخرا وسنفعل كل شئ من أجل الفوز بها".

وتابع: "ستكون مباراة صعبة ضد المغرب لكن يجب علينا التغلب علي ذلك ومحاولة الفوز لأن ذلك سيكون بمثابة ميدالية هامة جدا لنا"



موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب

وتقام مواجهة مصر أمام المغرب في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية في مدينة نانت الفرنسية، والتي تحتضن مباراة المركز الثالث والرابع.



وكان منتخب مصر قد سقط أمام فرنسا بثلاثية مقابل هدف وحيد بينما سقط منتخب المغرب بثنائية مقابل هدف أمام منتخب اسبانيا.