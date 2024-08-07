حسام حسن يقود قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في مباراة حسم الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة الفريق أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الخميس. تأتي هذه المباراة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز "النيل"، وستقام على ملعب استاد الإسكندرية.

حسام حسن يقود قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة وهو في صدارة الترتيب برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي خاض 32 لقاءً هذا الموسم.

في المقابل، يحتل سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، والتي جمعها من 13 انتصارًا و9 تعادلات، مقابل 9 خسائر.

يجدر بالذكر أن الأهلي يحتاج فقط للتعادل أمام سموحة للتتويج بلقب الدوري لموسم 2023-2024.

ومن أبرز ملامح قائمة سموحة للمباراة غياب اللاعب جونيور أجاي، الذي سبق له اللعب مع الفريقين، بينما يتواجد حسام حسن وفادي فريد في خط الهجوم.

قائمة سموحة لمباراة الأهلي: