نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. كولر يغادر الأهلي وهذا هو البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حدّد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد سفره إلى سويسرا للحصول على راحة سلبية، بعد الاقتراب من التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.



ويكفي المارد الأحمر التعادل بأي نتيجة أمام سموحة غدا الخميس، ليضمن حسم الدوري للمرة الثانية على التوالي.



وعلم "دوت الخليج الرياضي"، أن كولر حجز تذكرة سفره إلى سويسرا، وذالك في الساعات الأولى من صباح الجمعه، بعد أن حصل على إجازة لنهاية شهر أغسطس الجاري.



وأضاف المصدر، أن كولر حصل على إجازه ومعه عدد من أفراد الجهاز الفني، موضحًا أن سامي قمصان هو من سيتولى منصب المدير الفني في الفترة المقبلة، لحين عودة المدرب السويسري.



ويحل الأهلي ضيفًا غدًا الخميس على سموحة السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.