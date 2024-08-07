نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول ينتهي بالتعادل الايجابي بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوبترا وذلك في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في بطولة كأس الرابطة المصرية.



وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله أحداث الشوط الأول والذي شهد أداء متكافئ بين الفريقين.



بداية التسجيل كانت من جانب سيراميكا كليوبترا والذي افتتح التسجيل لاعبها جون إيبوكا ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 13.



وحاول طلائع الجيش العودة لتنجح مساعيه في الدقيقة 43 من عمر المباراة عن طريق اللاعب كريم طارق والذي سجل هدف التعادل لطلائع الجيش.

ويأمل سيراميكا كليوبترا في الفوز باللقب الثاني على التوالي بعد التتويج بالنسخة السابقة بينما يبحث طلائع الجيش عن التتويج الأول.