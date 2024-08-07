نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مضيفه سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف الدفاع: ريندورف - عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أحمد عابدين الوسط: مروان عطيه - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة- أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم نيدفيد - رضا سليم - محمد عبدالله - أحمد عبدالقادر الهجوم: وسام أبوعلي.