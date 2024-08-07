ماركو رويس ينتقل إلى لوس انجلوس جالاكسي الأمريكى

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أحمد جودة - القاهرة -



ذكر الصحفى الايطالى فابريزو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين أن الألمانى ماركو رويس انتقل رسميا إلى لوس انجلوس جالاكسي الأمريكى فى صفقة انتقال حر



واضاف " فابريزو رومانو" أن الاتفاق بين اللاعب والفريق الأمريكى كان فى يوليو الماضي.



يذكر أن جالاكسي تعاقد مع رويس صاحب ال35 عاما حتى ديسمبر لعام 2025 مع خيار التمديد كما هو تم الاتفاق عليه.



ومن المقرر أن يذهب ماركو رويس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الكشف الطبي والتوقيع.

يذكر أن ماركو رويس أنهى أنهى رحلته مع بروسيا دورتموند الألماني فى مايو الماضى بعد أن أمضى 14 عاما فى السيجنال ادونا بارك ملعب فريق دورتموند.

يذكر أن ماركو رويس بدأ مسيرته مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألمانى فى عام 2019 ثم انتقل إلى بروسيا دورتموند الألماني فى عام 2012