عاجل.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا وذلك في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في بطولة كأس الرابطة المصرية.

سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة المصرية

وتفوق سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف ليتوج باللقب الثاني على التوالي في تاريخه بعد التتويج على حساب المصري البورسعيدي النسخة الماضية.

أحداث الشوط الأول انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله في شوط شهد تكافئ في الأداء.

بداية التسجيل كانت من جانب سيراميكا كليوباترا والذي افتتح التسجيل لاعبها جون إيبوكا ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 13.

وحاول طلائع الجيش العودة لتنجح مساعيه في الدقيقة 43 من عمر المباراة عن طريق اللاعب كريم طارق والذي سجل هدف التعادل لطلائع الجيش.

وفي الدقيقة 61 تعرض طلائع الجيش للطرد وتحديدا أحمد عبد الرحمن زولا ليخوض الجيش المباراة بنقص عددي.

ومع حلول الدقيقة 71 سجل محمد توني هدف سيراميكا الثاني ليعيد فريقه للمقدمة ليختتم أحمد بلجاج أهداف المباراة في الدقيقة 76 ويتوج باللقب.