نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة أبو قير في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أبو قير للأسمدة في إطار مباريات كأس مصر.

ويحل أبو قير للأسمدة ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - صامويل أومسا - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي