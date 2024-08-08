نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات كبيرة بعد تتويج سيراميكا كليوبترا بكأس الرابطة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج نادي سيراميكا كليوبترا ببطولة كأس الرابطة المصرية وذلك على حساب طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتفوق سيراميكا كليوبترا بثلاثية مقابل هدف ليتوج باللقب الثاني على التوالي في تاريخه بعد التتويج على حساب المصري البورسعيدي النسخة الماضية.



احتفالات كبيرة من جانب سيراميكا

وظهر فريق سيراميكا بحالة معنوية جيدة بعد التتويج ليحتفل بعض اللاعبين على طريقتهم الخاصة والذي شهدت رفع أحمد القندوسي علم الجزائر.

كما ارتدى محمد بسام قميص يحمل صورة والدته الراحلة لتسود حالة من البهجة بين اللاعبين.

وحصد فريق سيراميكا جائزة مالية عقب التتويج بلغت مليون و600 ألف جنيه مصري والتي تحددت لبطل هذه النسخة.