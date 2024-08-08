نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد ينتصر على إنتر ميلان بهدفين نظيفين وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الاتحاد السعودي في الفوز على نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الاستعدادات الودية لانطلاق الموسم الجديد.

الاتحاد ينتصر على إنتر ميلان وديًا

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، نتيجة مباراة إنتر ميلان أمام الاتحاد التي شهدت خسارة النيراتزوري.

ووقع الإنتر في فخ الخسارة بهدفين مقابل لا شيء أمام الاتحاد على ملعب يور باور استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وفاز الاتحاد بهدفين سجلهما كل من موسى ديابى في الدقائق 25،47 على التوالي ليعلن فوز الاتحاد على الفريق الإيطالي.

يذكر أن الاتحاد يلتقي بنادي الخلود في أولى منافسات الدوري السعودي مساء السبت القادم والموافق الرابع والعشرون من أغسطس الجاري.