نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. سيراميكا كليوباترا يتوج بكأس الرابطة والأهلي يحسم مصير معلول وليفربول يقترب من صفقة إسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش

انتهت منذ قليل أحداث مباراة طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا وذلك في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتفوق سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف ليتوج باللقب الثاني على التوالي في تاريخه بعد التتويج على حساب المصري البورسعيدي النسخة الماضية.

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قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مضيفه سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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الأهلي يجدد عقد معلول لمدة موسم

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

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محمد عبد المنعم يغيب عن الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري

يواصل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن مباراة فريقه غدًا أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وتغيب محمد عبد المنعم عن المشاركة مع الأهلي في آخر مباراتين أمام كلًا من البنك الأهلي والمقاولون العرب بداعي الإصابة.

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ليفربول على أعتاب التعاقد مع صفقة إسبانية غير متوقعة

باتت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة إسبانية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وكشف الصحفي الموثوق ديفيد اورنستين، أن نادي ليفربول حدد اللاعب مارتن زوبيمندي نجم خط وسط فريق ريال سوسيداد الإسباني، وأن إدراة النادي دخلت في مفاوضات جادة لضم اللاعب بشكل رسمي.

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إيقاف موراتا ورودري بسبب هتاف مسيء لجبل طارق

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء، قائد المنتخب الإسباني ألفارو موراتا وزميله لاعب الوسط رودري لمباراةٍ واحدة، لترديدهما هتاف "جبل طارق إسبانية"، خلال الاحتفالات في مدريد بالفوز بلقب كأس أوروبا 2024.

وردّد اللاعبان المتوّجان باللقب الأوروبي بعد الفوز على إنجلترا 2-1 في النهائي في 14 يوليو، الهتاف عبر الميكروفون، وذلك في اليوم التالي من المباراة في ساحة سيبيليس حيث تجمّع جمهور "لا روخا".