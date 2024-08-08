أيمن يونس: الشناوي هو حارس مصر لـ10 سنوات مُقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مباريات القلعة البيضاء الأخيرة، كشفت عن حارس منتخب مصر لـ10 سنوات قادمة.

أيمن يونس: محمود الشناوي سيكون حارس المنتخب والزمالك الأول القادم

قال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك: “قدم محمود الشناوي حارس الفريق الشاب مستويات فنية مميزة خلال المباريات الماضية، وأرى أنه حارس القلعة البيضاء ومنتخب مصر لـ10 سنوات مُقبلة”.

وأضاف يونس: “قطاع الناشئين بنادي الزمالك يملك مجموعة مميزة من اللاعبين لا بد من الاستفادة منهم والاعتماد عليهم خلال السنوات المُقبلة، بدلًا من إنفاق الملايين لشراء لاعبين جدد من الخارج”.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته، قائلًا: "شباب الزمالك أفضل بكثير من بعض اللاعبين الذي يتم التعاقد معهم".