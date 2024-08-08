علي ماهر يطمئن على حارس المصري بعد جراحة الرباط الصليبي في قطر

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، اتصالًا هاتفيًا بـ عصام ثروت حارس مرمي الفريق البورسعيدي للاطمئنان على حالته الصحية بعد أن أجرى الأخير جراحة الرباط الصليبي في قطر.

عصام ثروت يخضع لجراحة الصليبي

خضع ثروت لعملية جراحية بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

وأكد الجراح اليوناني أن العملية كانت ناجحة وأن اللاعب يتعافى بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى فترة تأهيل تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر قبل العودة للملاعب.

تلقى عصام ثروت دعمًا كبيرًا من زملائه في الفريق والجماهير الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

أعرب الحارس عن امتنانه العميق لكل من دعمه خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للعودة إلى أفضل مستوياته في أقرب وقت ممكن.