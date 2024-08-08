نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق يرد على منتقدي شيكابالا والسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد إبراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق، بعض الآراء الناقدة لمحمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد ثنائي القلعة البيضاء بسبب كبر عمرهم السني.

إبراهيم عبدالخالق عن شيكابالا والسعيد: العمر مجرد رقم

قال إبراهيم عبد الخالق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك: “العمر مجرد رقم بالنسبة للثنائي شيكابالا وعبد الله السعيد”.

وأضاف: "الثنائي قادران على العطاء أكثر من لاعبين في مطلع العشرينات، ويمتلكان الخبرات الكبيرة.

وفي نفس السياق؛ يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.