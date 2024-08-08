نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل اتفاق الأهلي ومعلول على تجديد التعاقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن النادي الأهلي استقر على تجديد عقد التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لمدة موسم قابل للتجديد موسم آخر.

وتعرض علي معلول للإصابة في منتصف الموسم، مما جعله يغيب عن المشاركة مع الأهلي في باقي مباريات الموسم الحالي.

الأهلي يستقر على تجديد عقد معلول

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: النادي الأهلي اتفق مع التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر على التجديد لمدة موسم قابل للتجديد موسم أخر مقابل مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد.

وتابع: الأهلي وضع الروتوش الأخيرة على تجديد عقد التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر وسيتم الإعلان رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.