نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 8- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري في جميع البطولات المحلية والدولية.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس، حيث ستقام سبعة لقاءات في مختلف البطولات.

كرة القدم - أولمبياد باريس

مصر ضد المغرب: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مباريات ودية

نوتنجهام ضد أولمبياكوس: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

النصر ضد ألميريا: في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الدوري المصري

زد ضد الزمالك: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

سموحة ضد الأهلي: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

كأس مصر

بيراميدز ضد أبوقير: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الترسانة ضد الجونة: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس

تذاع مباريات أولمبياد باريس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، فيما يمكنكم مشاهدة مباريات الدوري المصري وكأس مصر، عبر قنوات أون تايم سبورتس، أما المباريات الودية، فلم تتمكن أي قناة حتى الآن من الحصول على بث وإذاعة هذه المواجهات.