نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والمغرب على برونزية أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره المغربي مساء اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويستضيف ملعب "لا بوجوار"، هذه المواجهة المنتظرة بين منتخبي مصر والمغرب اليوم الخميس، وذلك في إطار لقاء تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس.

موعد مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر ضد المغرب اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

تنقل مباراة مصر ضد المغرب مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.