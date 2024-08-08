ناقد رياضي: المنتخب الأولمبي "الأمل الأخير" في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم أصبح الأمل الأخير لتحقيق ميدالية جديدة في أولمبياد باريس، بعد النتائج المخيبة للآمال للبعثة المصرية في فرنسا، مبديًا استيائه من البيان الصادر عن اتحاد كرة اليد، بعد الخسارة من إسبانيا في ربع النهائي.

شبانة: المنتخب الأوليمبي أصبح الأمل الأخير لبعثة مصر في باريس

أعرب شبانة عن غضبه الشديد إزاء النتائج التي تحققت منذ بداية البطولة، والأداء السيئ من كافة أعضاء البعثة المصرية والتقصير الواضح من كافة الاتحادات الرياضية، ولا يوجد شئ جيد باستثناء الميدالية البرونزية التي حققها محمد السيد في السلاح.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتحاد اليد اصدر بيان يقول ان المنتخب خسر "بشق الأنفس" فهل سيحصل على ميدالية بعد الخسارة مثلا؟!، فريق ميكالي جعل لمصر شكلًا جيدًا في الأولمبياد، وهناك خناقة في اتحاد الكرة على التجديد للمدرب البرازيلي".

وأضاف: "أصبح مطلوب من المنتخب الاوليمبي بقيادة ميكالي أن يحفظ ماء وجه الرياضة المصرية كلها في أولمبياد باريس، رغم عدم الاهتمام الذى حظى به قبل البطولة، ولكنهم حققوا نتائج جيدة، ووصلوا للمنافسة على البرونزية".

وأكمل: "لدي حالة تفاؤل بقدرة منتخب مصر الاوليمبي على تخطى عقبة المغرب رغم بعض الغيابات، ومواجهة منتخب قوي بحجم المغرب الذي يقوده أشرف حكيمي وسفيان رحيمي".