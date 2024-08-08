نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عبدالخالق يشيد بمستوى شحاتة مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق، أن قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض في الدفع بالناشئين قرارًا موفقًا للحكم على لاعبيه.

عبدالخالق يشيد بلاعب الزمالك

قال إبراهيم عبد الخالق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ومنهم من قدم مستويات فنية جيدة مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد الخالق، جوميز يستهدف مشاهدة جميع لاعبيه للوقوف على مستوياتهم الفنية، سواء للاستفادة من أحدهم أو بخروج بعضهم للإعارة لاكتساب الخبرات.

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته مبديًا إعجابه الشديد بالمستوى الفني لمحمد شحاتة لاعب وسط الفريق، مؤكدًا أنه من مكاسب الزمالك في الموسم الحالي.