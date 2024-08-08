نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد الفلسطيني وسام أبوعلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في صدارة قائمة الهدافين وينافسه حسام أشرف وفيستون ماييلي ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الخميس. جدول ترتيب دوري نايل 1- الأهلي 78 نقطة 2- بيراميدز 73 نقطة 3- الزمالك 52 نقطة 4- المصري 52 نقطة 5- مودرن سبورت 50 نقطة 6- سموحة 48 نقطة 7- زد 47 نقطة 8- سيراميكا كليوباترا 45 نقطة 9- إنبي 43 نقطة 10- الاتحاد السكندري 40 نقطة 11- طلائع الجيش 39 نقطة 12- البنك الأهلي 34 نقطة 13- الجونة 33 نقطة 14- الإسماعيلي 32 نقطة 15- فاركو 31 نقطة 16- بلدية المحلة 24 نقطة 17- المقاولون العرب 25 نقطة 18- الداخلية 19 نقطة هدافي دوري نايل 1- وسام أبوعلي 18 هدف

2- حسام أشرف 14 هدف

3- فيستون ماييلي 14 هدف

4- مابولولو 11 هدف

5- مصطفى زيكو 11 هدف

6- حسام حسن 11 هدف

7- ياو انور 11 هدف

8- صديق اوجولا 11 هدف

9- محمدسالم 10 أهداف

10- زيزو 9 أهداف