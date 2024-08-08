نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيمي يقود تشكيل المغرب “الناري” أمام مصر في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الأولمبي مباراة القمة العربية النارية أمام نظيره المنتخب المغربى فى أولمبياد باريس، لتحديد المركز الثالث والرابع لتحقيق الميدالية البرونزية.

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

تنطلق مباراة مصر والمغرب، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، في تمام الساعة 6 مساءً، وتقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت.

وكان منتخب مصر الاولمبي قد حقق نتائج كبيرة خلال مشاركته في أولمبياد باريس، حيث تأهل متصدرًا لمجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على أوزبكستان بنتيجة1-0، وإسبانيا بنتيجة 2-1، وتعادل سلبيًا مع الدومينيكان.

وفي دور ربع النهائي، نجح منتخب مصر في الفوز على باراجواي بركلات الترجيح 5-4، وذلك عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما خسر منتخب مصر أمام فرنسا 3-1 في الوقت الإضافي لنصف النهائي.

بينما خسر منتخب المغرب الأولمبي أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بعد تأهله من ربع النهائي بفوز ساحق على الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما تصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط على حساب الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة الأولمبية باريس 2024.

تشكيلة منتخب المغرب الأولمبي ضد مصر في أولمبياد باريس