نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس فيفا يكشف تفاصيل جلسته مع هاني أبو ريدة في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السويسري جياني إنفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالمهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم فيفا، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الساعات الماضية

إنفانتينو يكشف تفاصيل جلسته مع هاني أبو ريدة في باريس

تقابل إتفاتتينو مع أبو ريدة في مكتب فيفا بالعاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة العديد من الملفات ضمنها كيفية مساعدة الكرة المصرية للتطوير بشكل أكبر.

ونشر إنفانتينو صورة رفقة أبو ريدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا: "سعيد لملاقاة هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى لفيفا، في مكتب فيفا بباريس، لمناقشة كيفية جعل كرة القدم متاحة لكل الناس في مصر وإفريقيا بأكملها".