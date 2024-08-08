نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك لضم ثنائي سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة الشائعات المتعلقة بوجود عرض من نادي الزمالك لضم ثنائي الفريق أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان.

هل فاوض الزمالك بيكهام وريان؟

وقال البطاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر، أن الفريق وضع أهدافًا منذ بداية الموسم ليكون ضمن الأربعة الأوائل في جدول الدوري، لكن الحظ لم يكن حليفهم.

وأشار إلى أن الفريق واجه بعض العقبات، لكنه أكد أنهم يستحقون التواجد بين الأربعة الكبار في السوبر المصري، ونجحوا في تحقيق هذا الهدف من خلال الفوز بكأس الرابطة.

وفيما يتعلق بالشائعات حول انتقال اللاعبين بيكهام وريان إلى الزمالك، أكد البطاوي أن نادي الزمالك نادٍ كبير وعريق ويشرفهم التعامل معه، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تواصل رسمي من الزمالك بخصوص اللاعبين.

وشدد على أن بيكهام وريان من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق بشكل كبير، وأن النادي متمسك ببقائهما. وأضاف أن كل ما يُقال حول انتقالهما هو مجرد اجتهادات.

واختتم البطاوي تصريحاته بالقول إن نادي سيراميكا كليوباترا سيشارك في كأس مصر وأنهم ملتزمون بالاحترام الكامل لاتحاد الكرة والمشاركة المميزة في جميع البطولات.