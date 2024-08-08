أحمد جودة - القاهرة - رسميا... عبدالمتجلي مدربا عاما واسماعيل مساعدا للمنيا في الموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر تعيين عماد الدين عبدالمتجلي مدربا عاما ومحمود إسماعيل مدربا مساعدا بالجهاز الفني الجديد لنادي المنيا.

وكان نادي المنيا قد تعاقد مع علاء نوح مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لبركات إبراهيم ليتولي القيادة الفنية في الموسم الجديد

ويسعي نادي المنيا لتلبية حلم الجماهير هذا الموسم والصعود إلي دوري المحترفين الموسم الكروي القادم 2025/2026 تحت القيادة الفنية الجديده بقياده علاء نوح.