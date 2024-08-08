نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بي إن سبورت تستبعد المعلقين المصريين من مواجهة مصر والمغرب اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت شبكة قنوات بي إن سبورتس قرارًا مفاجئًا يتعلق بمعلق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب، والتي ستقام اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة هي لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يسعى المنتخب الأولمبي المصري لتحقيق أول ميدالية له في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» في بيان رسمي أنها ستستبدل المعلقين المصريين علي محمد علي ومحمد فوزي، الذين كانوا يعلقون على مباريات الفراعنة السابقة في الأولمبياد، بمعلق آخر.

معلق مباراة مصر والمغرب

تم تكليف المعلق اليمني حسن العيدروس بالتعليق على المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، والتي تشمل:

beIN SPORTS 1

beIN 4K

beIN SPORTS XTRA 2

القنوات الأخرى الناقلة:

كما ستُبث المباراة عبر قناة Arryadia SD/HD المغربية بتعليق هشام فرج، وأيضًا عبر قناة Alkass One HD بتعليق خالد الحدي.