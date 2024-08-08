نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: لاعبي سموحة يخضون مواجهة الأهلي بحثا عن الفوز.. ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة ان لاعبو الفريق السكندرى سوف يخضون مواجهة الأهلى مساء اليوم بحثا عن الفوز وذلك لتحقيق إنجاز شخصى لهم حيث يعد الفوز على الاهلى والزمالك بمثابة بطولة خاصة.

فرج عامر: لاعبي سموحة يخضون مواجهة الأهلي بحثا عن الفوز

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " لن أقوم برصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الأهلى فى مباراة اليوم ولكن سوف يكون إنجاز لفريق سموحة هذا الموسم واستمرار المنافسة على اللقب".

وأوضح: " الزمالك لم يفاوضني على المستوى الشخصى أو الرسمى لضم حسام حسن مهاجم الفريق ولكن الحديث كان على ضم لاعبين من فريق كرة اليد وكرة السلة فقط ".

وأختتم فرج عامر حديثة قائلا: " لدى ثقة كبيرة فى أحمد سامى المدير الفنى للفريق وما هو فى صالح الفريق سوف أقوم باتخاذ كافة القرارات لتحقيقه ".