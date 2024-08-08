أحمد الجندي ينهي منافسات السلاح الخماسي في المركز الأول ومهند شعبان في المركز العاشر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الثنائي أحمد الجندي ومهند شعبان، لاعبا منتخب مصر للخماسي الحديث، في تصدر منافسات المبارزة بنصف نهائي أولمبياد باريس في رياضة الخماسي الحديث، بعد خوض 24 جولة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تألق الثنائي المصري في منافسات الخماسي الحديث

حقق أحمد الجندي الفوز في 16 جولة مقابل 7 خسائر، مسجلًا 205 نقاط، بينما تمكن مهند شعبان من تحقيق نفس النقاط بالفوز في 16 جولة مقابل 8 خسائر، ليحتلا بذلك صدارة منافسات المبارزة.

واصل أحمد الجندي تألقه بعد 19 جولة من تصفيات السلاح في الخماسي الحديث، حيث كان في المركز الثاني بعد فوزه في 13 جولة وخسارته في 6.

في المقابل، كان مهند شعبان في المركز الثالث بعد تحقيقه نفس عدد الانتصارات والهزائم، ونجح الثنائي في تصدر منافسات المبارزة بعد 24 جولة من البطولة.

وسبق وصرح أحمد الجندي، صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، أنه متحمس للغاية لخوض دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024 في قصر فرساي التاريخي.

وقال الجندي في تصريحاته، أتطلع للمنافسة في هذا القصر التاريخي المهيب المليء بالجمهور المتحمس مما سيزيد من حماسي.

وأضاف، أن أولمبياد باريس ستكون مختلفة تمامًا عن طوكيو التي أحرز فيها الفضية، فهنا في باريس تم حجز جميع تذاكر المنافسات، وستكون المدرجات مليئة بالمشجعين، مما سيجعل المنافسات أكثر متعة وإثارة.

واختتم أنه سيخوض الأولمبياد بهدف التتويج بميدالية أولمبية قائلًا، أحرزت في أولمبياد طوكيو ميدالية فضية بعد أن كنت في المركز الـ13 في بداية مسابقة الليزر-رن، ولكني سأعمل في باريس على أن أجعل الأمور أكثر سهولة.