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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء اليوم الخميس تدريباته الجماعية بمعسكره المغلق بالاسكندرية استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي بالدور ال 16من منافسات بطولة كأس مصر.

المصري يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

يتجه الفريق البورسعيدي اليوم الخميس إلى مدينة الاسكندرية للدخول في معسكره المغلق استعدادا لمباراة البنك الأهلي.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق الخصم وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل نحو المراحل النهائية من البطولة.

يأمل المصري أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل فرصة مهمة للفريق للحصول على لقب هذا الموسم.

