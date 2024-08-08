أحمد الجندي يعرب عن رضاه بأدائه في مسابقة السلاح بأولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث عن رضاءه بالنتيجة التي حققها في مسابقة السلاح الترتيبية في انطلاق منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وحقق الجندي المركز الثاني متعادلًا في مجموع النقاط مع صاحب المركز الأول برصيد 245 نقطة، فيما جاء زميله مهند شعبان في المركز ال 13.

وقال أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو: لقد سارت الأمور على ما يرام اليوم، ما زلنا نركز على الدور نصف النهائي غدًا والنهائيات يوم السبت، أردت أن أحقق أداءً جيدًا اليوم في المبارزة حتى أكون أكثر راحة مما كنت عليه في طوكيو.

وأضاف الجندي: في الواقع، ربما في الجولة الأولى في المبارزة، كانت النتيجة متوسطة، لكنها سارت على ما يرام، واستمرت على ما يرام حتى النهاية.

واستطرد الجندي: غدًا الدور نصف النهائي، اريد فقط تجاوز ركوب الخيل، ثم السباحة، ثم الجري بالليزر، ثم التركيز على النهائيات".

وتقام غدا الجمعة تصفيات نصف النهائي لفردي الرجال بمشاركة أحمد الجندي ومهند شعبان شعبان فيما تقام تصفيات نصف نهائي فردي السيدات يوم السبت بمشاركة سلمى أيمن وملك إسماعيل لتحديد المتأهلين للنهائي وعددهم 18 لاعبا و18 لاعبة والمنافسين على الميداليات ويقام نهائي الرجال يوم السبت فيما يقام نهائي السيدات يوم الاحد.

