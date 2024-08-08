نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الأهلي الإماراتي ينهي اتفاقه مع مدافع وست هام يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة سكاي سبورت، عن رحيل المدافع الفرنسي الدولي كورت زوما عن صفوف وست هام يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

شباب الأهلي يقترب من ضم كورت زوما

أكدت الشبكة، أن الفرنسي زوما أتم الاتفاق مع شباب الأهلي الإماراتي على الانتقال إلى صفوف الفريق في الميركاتو الحالي.

وأضافت أن المدافع الفرنسي سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأسبوع الحالي، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى الفريق الإماراتي.

وانتقل كورت زوما البالغ من العمر 29 عامًا، إلي صفوف وست هام يونايتد عام 2021 قادمًا من تشيلسي بمقابل 24 مليون جنيه إسترليني.

وشارك المدافع الفرنسي مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي في 33 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف.