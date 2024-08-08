نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يحسم صفقة بديل معلول وبيراميدز يفاوض أوباما وخطوة جديدة من نيس لضم عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

المصري يضع نيدفيد وبوبو في قائمة أولوياته

يدرس مسؤولو النادي المصري جدية التعاقد مع اللاعبين كريم نيدفيد وأحمد بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يهدف المصري إلى تعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة، ويعتبر الثنائي من الخيارات القوية المتاحة أمام الإدارة في هذه الفترة.

يتمتع كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي بأداء متميز في وسط الملعب، بينما يبرز أحمد بوبو، لاعب نادي بيراميدز، كخيار هجومي محتمل بفضل سرعته وقدراته في تسجيل الأهداف.

أوباما ينتقل إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم (خاص)

أنهى يوسف إبراهيم "أوباما" إتفاقه مع مسئولي نادي "بيراميدز" والتوقيع على عقود الانضمام لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده مع أبناء ميت عقبة وعدم الوصول لاتفاق على التجديد بصورة رسمية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مصدر خاص في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" على توقيع اللاعب رسميًا عقود الانضمام للفريق السماوي لمدة ٣ سنوات مقبلة وأن أحد الأسباب التي جعلته ينضم لصفوف بيراميدز هو مشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل خاصة وأنه وصيف النسخة الحالية من بطولة الدوري.

أحمد الجندي ينهي منافسات السلاح الخماسي في المركز الأول

نجح الثنائي أحمد الجندي ومهند شعبان، لاعبا منتخب مصر للخماسي الحديث، في تصدر منافسات المبارزة بنصف نهائي أولمبياد باريس في رياضة الخماسي الحديث، بعد خوض 24 جولة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حقق أحمد الجندي الفوز في 16 جولة مقابل 7 خسائر، مسجلًا 205 نقاط، بينما تمكن مهند شعبان من تحقيق نفس النقاط بالفوز في 16 جولة مقابل 8 خسائر، ليحتلا بذلك صدارة منافسات المبارزة.

الأهلي يتفق مع أغادير على ضم الشماخ

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع نظيره حسنية أغادير المغربي للحصول على خدمات الظهير الأيسر جمال الشماخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر إن النادي الأهلي اتفق مع نظيره حسنية أغادير على ضم الشماخ مقابل 800 ألف دولار مع وجود بند يمنح النادي المغربي الحصول على نسبة 20% من بيع اللاعب مستقبلًا.

وأضاف المصدر بأن جمال الشماخ سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 550 ألف دولار.

الليثي: الزمالك ينتظر موقف طارق حامد لضمه

كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولى نادى الزمالك ينتظرون موقف طارق حامد لاعب خط وسط فريق ضمك السعودى من الاستمرار أو الرحيل لتحديد بداية التفاوض معه وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " هناك رغبة متبادلة بين الزمالك وطارق حامد لعودة اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل ولكن قرار مدرب نادى ضمك باستمرار اللاعب أو رحيله مرتبط بتعاقد النادى مع لاعب أجنبى آخر ".

مندوب نيس في القاهرة لإنهاء صفقة عبد المنعم مع الأهلي

كشف الإعلامى محمد الليثى أن مفاوضات نادي نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم مدافع الفريق شهدت تطورًا واضحًا خلال اليومين الماضيين، حيث أبلغ مسئولو النادي الفرنسي، اللاعب بوصول مندوب من النادي للتفاوض مع الأهلي لحسم الصفقة.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا “ عبد المنعم استغل قرار مارسيل كولر مدرب الأهلي بمنحه راحة سلبية من التدريبات والمباريات حتى نهاية الموسم بسبب الإجهاد وطلب من النادي الفرنسي تكثيف المفاوضات مع الأهلي لإتمام صفقة انتقاله لـ ”نيس".