نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزلزولي يهز شباك مصر بهدف من تصويبة صاروخية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب المغرب في تسجيل أولى أهداف المباراة أمام منتخب مصر وذلك في المباراة التي جمعته بنظيره منتخب مصر الأولمبي.

ويلعب منتخب مصر ضد منتخب المغرب على ملعب لا بوجوار في مباراة مهمة من أجل تحديد المركز الثالث في البطولة.

وافتتح عبد الصمد الزلزولي اللقاء بإحراز أولى الأهداف في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر المباراة.

ودخل منتخب المغرب بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أكرم نقاش، مهدي بوكامير، زكريا الواحدي.

خط الوسط: أسامة تارجالين، ريتشاردسون، بلال الخنوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، عبد الصمد الزلزولي.

بينما دخل مصر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.