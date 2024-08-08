عاجل.. البرتغالي بيبي يعلن اعتزاله كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد السابق، اليوم الخميس، اعتزاله لعبة كرة القدم بشكل نهائي.

بيبي يعلق حذائه بعمر الـ41 عامًا

يعلق بيبي صاحب الـ41 عامًا، حذائه بعد مسيرة طويلة مليئة بالإنجازات والبطولات التي حققها سواء مع منتخب بلاده، أو خلال رحلته مع ريال مدريد الإسباني.

ونشر حساب منتخب البرتغال عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، معلقًا على اعتزال المدافع الدولي: “سنبقى دائمًا معًا: شكرًا لك على كل شيء يا بيبي”.

بدأ بيبي، مسيرته الكروية مع أندية برازيلية صغيرة قبل أن يرتدي شعار ماريتيمو البرتغالي “ب" في 2001 ثم بعد عاو واحد صعد للفريق الأول واستمر معه حتى 2004.

وانضم بيبي إلى بورتو في 2004 ثم انتقل إلى ريال مدريد عام 2007 وواصل اللاعب مشواره الكبير مع الملكي لمدة 10 سنوات حيث رحل في 2017.

والتحق بيبي، بصفوف بشكتاش من صيف 2017 حتى ديسمبر 2018، وبعد ذلك عاد إلى بورتو في 2019 وانفصل عنه يوليو الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا قبل أن يقرر الاعتزال بشكل رسمي.

وخاض الأسطورة البرتغالية بيبي، 878 مباراة خلال مسيرته الكروية حيث سجل 50 هدفًا وحقق 34 بطولة، منها اليورو ودوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.