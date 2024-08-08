نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يستقبل الهدف الخامس من المغرب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره المغربي وذلك ضمن منافسات تحديد المركز الرابع والخامس.

وأضاف منتخب أكرم النقاش الهدف الخامس في الدقيقة 73 من عمر المباراة ليزيد من معاناة المنتخب المصري.

وكانت أولى أهداف المباراة عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وعزز سفيان رحيمي بثاني أهداف المغرب ضد مصر في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر اللقاء.

وأضاف بلال الخنوس ثالث الأهداف في الدقيقة الواحدة والخمسين من عمر المباراة ببراعة في شباك حمزة علاء.

ودخل منتخب المغرب بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أكرم نقاش، مهدي بوكامير، زكريا الواحدي.

خط الوسط: أسامة تارجالين، ريتشاردسون، بلال الخنوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، عبد الصمد الزلزولي.

بينما دخل مصر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.