التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي وسموحة

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أحمد جودة - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سموحة، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أحداث الشوط الأول بين الأهلي وسموحة

انطلقت صافرة حكم المباراة في الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق الأهلي على نظيره سموحة ولكن لم يحدث تغيير في أول الدقائق، وتعرض في الدقيقة ال11 كريم فؤاد لاعب الأهلي للاصابة بعد تدخل لاعب سموحة معه في كرة مشتركة، أدت إلى خروجه خارج الملعب وتبديله بزميله محمد هاني.

وسيطرت الدموع على كريم فؤاد، بعدما أصيب أثناء المباراة، واضطر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تبديله ودخول محمد هاني بدلا منه، وسيطرت علية الدموع أثناء تبديله لما أصاب الجماهير من فزع عليه خوفا من تضخم الاصابة.

وتوالت البطاقات الصفراء على لاعبي سموحة أثناء الشوط الأول من عمر المباراة.

وتوالت المحاولات من لاعبي سموحه من إحراز الهدف الأول ولكن الحظ لم يحالفهم.

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور ورضا سليم وحسين الشحات

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويجلس على دكة البدلاء:

مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد هاني ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وآدم ريندروف.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس ارثر، ابوبكر ليادى

خط الوسط: أحمد خالد، محمد كناريا، عمرو قلاوه، طارق علاء، دوكو دودو

خط الهجوم: حسام حسن

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد 48 نقطة بينما يعتلي الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة.