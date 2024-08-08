نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينافس برشلونة على نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عالمية أن جوشوا كيميتش بات أحد الأسماء البارزة في سوق الانتقالات، حيث أن وضعه مع بايرن ميونخ وصل إلى نقطة حرجة بالرغم من أن رغبته هي الاستمرار مع النادي البافاري ومع ذلك كان عرض التجديد الذي تم تقديمه له أقل من المطلوب.

بايرن ميونخ يفكر في وضع كيميتش

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد كيميتش الحالي ينتهي في عام 2025 ويفكر بايرن ميونخ في وضعه، حيث يخشى خسارته مجانًا عقب نهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة كان قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع كيميتش ولكن المفاوضات هدأت مؤخرًا كما كانت هناك تكهنات حول اهتمام محتمل من ريال مدريد للتعاقد معه في عام 2025 بعد نهاية عقده.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان كان قد أبدى رغبة قوية في التعاقد مع كيميتش ولكن زعمت تقارير صحفية أن جوشوا كيميتش لا يرغب في الرحيل إلى الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه قد يكون لريال مدريد فرصة للتعاقد مع كيميتش في عام 2025 طالمًا لم يجدد عقده مع بايرن ميونخ، حيث أن الطريق أمام الانضمام إلى الملكي قد يكون خيارًا محتملًا.