نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل أفضل لاعب في افريقيا ينفي انتقاله لتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وكيل أفضل لاعب في افريقيا فيكتور أوسمين، عن خطوة موكله القادمه التي ربطته بالرحيل عن نابولي والانضمام إلى تشيلسي.

فاز نجم منتخب نيجيريا بلقب أفضل لاعب في افريقيا، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي في الموسم قبل الماضي، تحت قيادة سباليتي.

خاض أوسيمين مع نابولي في الموسم الماضي 38 مباراة، سجل 18 هدفًا، وساهم في صناعة 4 أهداف

تصريحات نارية من وكيل اوسمين

قال وكيل فيكتور أوسيمين في بيان رسمي:

"قرأت عن "صفقات مبادلة خيالية" التي تتضمن اسم فيكتور كما لو كان حزمة سيتم تسليمها بسرعة".

"أود أن أذكركم بأن هذه "الحزمة" هي أفضل هداف للسكوديتو الثالث في تاريخ نابولي".