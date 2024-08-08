عاجل.. الزمالك يقتنص فوزًا قاتلًا أمام زد بهدف عاطف

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز انتصارًا جديدًا في مسابقة دوري نايل على حساب زد إف سي.

فوز الزمالك على زد

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضيفه زد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

سجل محمد عاطف جناح ة الزمالك هدف التقدم للفريق الأبيض في الوقت القاتل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف محمد عاطف القاتل في الدقيقة 89 من عمر وزمن الشوط الثاني من مواجهة زد لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بهدف نظيف.

بهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة 55 محتلًا المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد عند النقطة 47 محتلًا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.