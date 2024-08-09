نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يصارع باريس سان جيرمان على نجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية بريطانية الضوء على دخول ريال مدريد الإسباني في منافسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي على صفقة جديدة من أجل ترميم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

صراع إسباني فرنسي على موهبة تشيلسي

أكدت صحيفة إندبندنت البريطانية أن ريال مدريد يتصارع مع باريس سان جيرمان على التعاقد مع جوش أتشيامبونج نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أتشامبيونج يعتبر من المواهب الإنجليزية الواعدة ويبلغ من العمر 18 عامًا ويمتاز لاعب أكاديمية تشيلسي بالقدرة على اللعب في مركزين بالخط الخلفي كقلب دفاع وظهير أيمن.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي لا يمانع فكرة رحيل أتشامبيونج بشرط الحصول على عرض تبلغ قيمته 15 مليون يورو على الرغم من كون سعره في سوق اللاعبين يصل إلى 300 ألف يورو فقط وذلك وفقًا لشبكة ترانسفير ماركت.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن عقد أتشامبيونج مع تشيلسي ينتهي في يونيو 2026 إلا أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يخططان للاعتماد عليه ضمن المشروع الرياضي المستقبلي في كلا الناديين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد يخطط لاستقطاب أتشامبيونج ذو الأصول الغانية وتطويره للاستفادة من قدراته في الفريق الأول خلال السنوات المقبلة لكن سيكون عليه التفاوض مع تشيلسي لتقليل المبلغ المطلوب والتفوق على باريس سان جيرمان في صراع التعاقد معه.