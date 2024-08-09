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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة لجماهير الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، وكل المنتمين للقلعة الحمراء، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ44 في تاريخ النادي. بعد منافسات قوية خاض خلالها الفريق تحديات صعبة، وكان عند حسن الظن، واستطاع أن يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بثلاثة أسابيع..

الخطيب يهنئ جماهير الأهلي.. والجهاز الفني واللاعبين بالدوري الــ«44»

بدأ رئيس النادي تهنئته بجماهير الأهلي الوفية وعبر عن تقديره الخالص لدورها الكبير، خاصة وأنها وقفت خلف الفريق وساندت بقوة، وتواجدت بكثافة في كل الملاعب داخل وخارج القاهرة، بل وتحملت الكثير من أجل الأهلي خاصة في المواجهات الحاسمة..

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين وأدائهم الرائع طوال مشوار البطولة بالرغم من ضغط المباريات، وتعرضهم للإرهاق البدني والذهني، لكن كانوا رجالًا كعادتهم وعلى قدر المسئولية، كما أشاد بالطاقم الفني ومعاونيه وبما قدمته كل منظومة العمل بالنادي، فكل أدى دوره على الوجه الأكمل.. وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، الجميع يعمل على قلب رجل واحد، ومن أجل هدف واحد، وهو رفعة النادي وإسعاد جماهيره.