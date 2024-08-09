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أحمد جودة - القاهرة - عبر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي اليوم رسميًّا بلقب الدوري الممتاز للمرة رقم 44 في تاريخ الأهلي، بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد، سجله محمد مجدي أفشة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

خالد بيبو: حسمنا بطولة الدوري بفوز ثمين على سموحة

وقال بيبو عقب المباراة: «حققنا فوزًا مستحقًّا أمام سموحة وحصدنا ثلاث نقاط غالية، ونسعى لختام الموسم بشكل قوي ونجحنا في حسم بطولة الدوري، وما زال متبقيًا للفريق ثلاث مباريات».

ونجح الأهلي في حسم لقب الدوري لصالحه بعدما فاز على سموحة بهدف أفشة، الذي رفع رصيد الفريق إلى 81 نقطة.

