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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام سموحة والتي جمعتهم ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

بعد التتويج بالدوري احتفال على طريقة مؤمن زكريا



وخاض الأهلي منافسة قوية مع نادي بيراميدز، ليصل للنقطة 81 في النهاية ويتوج باللقب للمرة 44 في تاريخه.

واحتفل الفريق باللقب على طريقة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، في غرفة خلع الملابس.



ويتواجد مؤمن ضمن الجهاز الفني لنادي سموحة خلال الفترة الحالية في الدوري المصري.



ويذكر أن الأهلي قد توج باللقب بهدف نظيف على حساب سموحة بهدف نظيف سجله في الدقيقة الأخيرة.