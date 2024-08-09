نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الغندور حكمًا لمباراة المصري والبنك الأهلي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي بالدور ال 16 من منافسات بطولة كأس مصر.

أحمد الغندور حكمًا لمباراة المصري والبنك الأهلي في كأس مصر

ويضم طاقم التحكيم كلا من أحمد الغندور حكمًا للساحة ومعه كل من ابراهيم السوداني وسيد نافع كمساعدين، بالإضافة إلى مبروك نبيل حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الحنفي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.