اولمبياد باريس.. العداءة الأمريكية سيدني ليفرون تحقق رقما عالميا جديدا

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أحمد جودة - القاهرة - انتزعت العداء الأمريكية، سيدني ماكلولين ليفرون، الميدالية الذهبية لسباق 400 متر حواجز، ضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، اليوم الخميس.

العداءة الأمريكية سيدني ليفرون تحقق رقما عالميا جديدا

وحققت ماكلولين رقما عالميا جديدا، بإنهاء السباق في زمن قدره 37ر50 ثانية.

وفي المركز الثاني جاءت الأمريكية الأخرى، آنا كوكريل، بزمن قدره 87ر51 ثانية، لتحصد الميدالية الفضية، وأفضل رقم لها في مسيرتها.

وذهبت البرونزية للعداءة الهولندية، فيمكه بول، التي جاءت في المركز الثالث، بزمن قدره 15ر52 ثانية.