الرياضة

الباكستاني نديم يحصد ذهبية في رمي الرمح بأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - توج الباكستاني أرشد نديم بالميدالية الذهبية في رمي الرمح، ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" اليوم الخميس.

الباكستاني نديم يحصد ذهبية في رمي الرمح بأولمبياد باريس

ولم يكتف أرشد نديم بالميدالية الذهبية فقط، بل حقق رقما أولمبيا جديدا برمية مسافتها 92.97 متر.

وفي المركز الثاني، جاء الهندي نيراج شوبرا، الفائز بذهبية طوكيو 2020، ليحصل على الميدالية الفضية هذه المرة برمية مسافتها 89.48 متر.

وحل أندرسون بيترز من جرينادا في المركز الثالث، برمية مسافتها 88.54 متر، ليحصد الميدالية البرونزية.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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